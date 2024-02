Hochzeitsmesse in Sonsbeck Das komplette Angebot für den schönsten Tag

Das Landgut am Hochwald ist bei Brautpaaren sehr beliebt. In der hauseigenen Kapelle oder davor geben sich jährlich bis zu 90 Paare das Jawort. Am Samstag fanden Heiratswillige bei einer Hochzeitsmesse die Gelegenheit, ihr Fest bis ins kleinste Detail zu planen. Rund 20 Anbieter aus der Region deckten von der Hochzeitstorte bis zum Brautkleid alle Themenbereiche ab.