Fahrradtour zum Steinkohlenbergwerk in Kamp-Lintfort Sonsbecks Landfrauen auf der Zeche

Frisch gestärkt ging es dann querfeldein weiter zum Zechengelände in Kamp-Lintfort, einem historischen Ort, der tief in der Bergbautradition der Region verwurzelt ist. Dort angekommen, wurden die Landfrauen in drei Gruppen eingeteilt, um die verschiedenen Attraktionen zu erkunden: Ein Teil der Gruppe wagte den Aufstieg auf den Förderturm, von dem aus die Frauen einen beeindruckenden Ausblick über die Umgebung genießen konnten. „Es war ein fantastischer Anblick und hat uns die Geschichte des Bergbaus aus einer ganz neuen Perspektive nähergebracht“, sagte eine Besucherin. Die anderen Gruppen begaben sich in den Lehrstollen, wo sie eine fachkundige Führung erhielten. Die Teilnehmerinnen hätten dabei viel über die Arbeitsbedingungen und die Technik des Bergbaus vergangener Zeiten gelernt, wie sie berichten: „Es hat uns ein tieferes Verständnis für die harte Arbeit der Bergleute vermittelt.“