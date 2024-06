Verkehrslärm belastet viele Sonsbecker „An Schlaf ist bei geöffnetem Fenster nicht zu denken“

Über Schlaglöcher polternde Schwerlastverkehre im Minutentakt, Gas gebende Motorradfahrer in der Nacht, plötzliche Bremsmanöver aufgrund nicht eingehaltener Geschwindigkeitsbegrenzungen – die Liste der Beschwerden über Lärmbelastungen in Sonsbeck ist lang. So lang, dass sie selbst die Verwaltungsmitarbeiter und politischen Vertreter überraschte. Nachdem die Resonanz in der ersten Bürgerbeteiligung zum Lärmaktionstag ziemlich mau ausgefallen war, hatte der Rat beschlossen, diese nochmals zu wiederholen. Im zweiten Anlauf kamen zig Einwendungen zusammen. Und diese zeigen: Zumindest in der subjektiven Wahrnehmung hat die Gemeinde mehr Lärmproblemzonen als es die Messungen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) ergeben.