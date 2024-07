Maßnahmen gegen Verkehrslärm Rat beschließt Lärmaktionsplan

Doch auch die Bürger konnten in einer Öffentlichkeitsbeteiligung ihre Wahrnehmung äußern. In der ersten Runde fiel die Resonanz sehr gering aus. Der Rat entschied daher in seiner Mai-Sitzung, die Bürgerbeteiligung nochmals zu wiederholen. In der zweiten Runden Kostenpflichtiger Inhalt gaben dann zahlreiche Anwohner an, wo und inwiefern sie sich von Lärm belästigt fühlen. Die Angaben machten zudem deutlich: Neben Hochstraße und A 57 werden auch die Marienbaumer Straße in Labbeck und der Hamber Dyck in Hamb als belastende Lärmquellen empfunden.