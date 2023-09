Konzertabend in der Jukuwe in Xanten Die Musikfamilie ist gewachsen

Beim Konzertabend „La Familia“ in der Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) in Xanten sind am Samstagabend sechs Bands aus der Region aufgetreten. Es seien Künstler vom gesamten Niederrhein gewesen, darunter auch „viele neue Gesichter“, berichtete Philip Gralla vom Förderverein der Jukuwe. „Die Familie ist gewachsen.“