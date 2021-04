Verzögerung bei Straßensanierung : L 460-Sperrung in Sonsbeck dauert einen Monat länger

Sonsbeck Ein aufgeweichter Boden durch Regen und zeitweise Schneefälle hat die Sanierungsarbeiten auf der L 460 zwischen Sonsbeck und Veen verzögert. Alle drei Bauabschnitte sollen bis zum 18. Juli fertig werden.

Die L 460 zwischen Sonsbeck und Veen muss voraussichtlich einen Monat länger gesperrt bleiben. Wie Dietmar Giesen, Projektleiter bei Straßen NRW auf Nachfrage erklärte, habe es bei den im Februar begonnenen Arbeiten zur Begradigung der Kurven wetterbedingt erhebliche Verzögerungen gegeben. „Regen und zeitweise Schneefälle haben den Boden stark aufgeweicht“, so Giesen. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Boden – auch aufgrund eines hohen Grundwasserspiegels – zum Teil nicht mehr tragfähig sei. Der Untergrund musste komplett ausgekoffert und durch einen mit grobkörnigem Naturgestein versetzten Boden ersetzt werden. Bauaufsichtleiter Wolfgang Gaswindt sprach von einem erheblichen Mehraufwand. Ursprünglich sollte der erste von drei Bauabschnitten, für den die L 460 zwischen Gossensdeich und Holländer Straße voll gesperrt werden muss, Mitte April abgeschlossen sein. Ganswindt rechnet nun mit einer Fertigstellung Mitte Mai. Die Verzögerung habe aber auch Einfluss auf die anderen beiden Bauabschnitte. So wird nun voraussichtlich am 7. Mai mit der Sanierung des Radweges und des Kreisverkehres begonnen. Am 17. Mai soll die Deckensanierung der L 460 auf einem zwei Kilometer langen Streckenabschnitt starten. „Läuft jetzt alles nach Plan, sind wir am 18. Juli mit allem fertig“, so Ganswindt. Ursprünglich war die Fertigstellung für den 13. Juni anvisiert.