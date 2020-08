Kurpark Xanten : Spielplatz am Ostwall soll nun doch ein Sonnensegel bekommen

Xanten Der Spielplatz am Ostwall in Xanten ist sehr beliebt, es gibt aber nur wenige Bäume, die Schatten spenden. Bisher sah die Stadt keine Möglichkeit, ein Sonnensegel aufzustellen. Nun hat sie ihre Meinung geändert.

Entgegen früherer Pläne soll der Spielplatz am Ostwall in Xanten nun doch ein Sonnenschutzsegel als Schutz vor der Sonne bekommen. Das kündigte Bürgermeister Thomas Görtz an. Er habe „schon vor längerer Zeit“ den städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) damit beauftragt, an einer geeigneten Stelle an dem großen Abenteuerspielplatz im Kurpark ein Sonnensegel zu installieren, erklärte Görtz am Wochenende auf Facebook. Auf Nachfrage der Redaktion bestätigte er, dass geprüft werde, wo sich ein solcher Schattenspender am besten aufstellen lasse.