Serie Unser Kurpark : Stauden zum Staunen

In einer neuen Serie stellen wir den Xantener Kurpark vor. Zum Auftakt geht’s mit Landschaftsgärtner Christian Schmitz durch die Staudenwiesen.

Christian Schmitz wird manchmal von Landschaftsgärtnern, Architekten und auch Privatleuten angerufen und nach dem Kurpark gefragt. Die Anrufer wollen dann wissen, welche Stauden dort wachsen und wie groß der Pflegeaufwand ist, weil sie selbst eine Grünfläche planen und sich an Xantens Wallanlagen orientieren wollen. Schmitz kann es ihnen dann erklären. Er ist Teamleiter Garten- und Landschaftsbau beim städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX), war in die Planungen involviert und ist mit seinen Mitarbeitern für die Pflege der Wallanlagen verantwortlich.

Grundlage ist ein umfangreiches Blumenkonzept mit konkreten Beschreibungen der Pflanzen und Empfehlungen, wie sie gepflegt werden sollten. Dieses Konzept wurde vom Münchener Landschaftsgärtner Heiner Luz entworfen, einem ausgewiesenen Staudenfachmann, der schon zahlreiche Parks, Gärten und Wiesen in Deutschland, Schweden und Polen realisiert hat. Im November 2017 begann er mit den Arbeiten in den Xantener Wallanlagen, ein Jahr später schloss er sie ab. Solche Staudengärten wie im Kurpark gebe es normalerweise nur in München oder in den Schaugärten, sagte er damals.