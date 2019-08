Antrag an den Rat : Bürger sollen bei Kurpark-Pflege helfen

Xanten Die Junge Union Xanten stellt einen Antrag: Einwohner sollen Patenschaften übernehmen können.

Die Junge Union (JU) in Xanten schlägt vor, dass Einwohner Patenschaften für den Kurpark und damit die Verantwortung für einzelne Abschnitte übernehmen können. „Allen Mitbürgern soll so die Finanzierung und Gestaltung kleiner Flächen in den Parkanlagen ermöglicht werden“, schreibt der Xantener JU-Vorsitzende Daniel Mowaghanria in einem Antrag an den Rat der Stadt, der unserer Redaktion vorliegt. „Dadurch verwandelt sich der Kurpark in einen echten Bürgerpark.“

„Wir empfinden den Kurpark als Bereicherung für unsere Stadt und als Beitrag zur steigenden Lebensqualität bei uns in Xanten“, schreibt Mowagharnia in seinem Antrag weiter. „Es erscheint uns erstrebenswert, diese Blumenpracht zu erhalten und zu entwickeln.“ Die Haushaltslage der Stadt – in diesem Jahr droht ein Defizit – könne das erschweren. Deshalb schlage der CDU-Nachwuchs die Bürgerpatenschaften für den Kurpark vor. In Absprache mit der Stadtverwaltung könnten sich Einwohner selbst um die Pflege eines Abschnittes kümmern oder Geld für die Pflege spenden. Für die Stadt fielen dadurch keine Kosten an, vielmehr werde der DBX entlastet. „Allen interessierten Mitbürgern stünde so eine direkte und nach Wunsch auch aktive Mitwirkung am Erscheinungsbild der Stadt offen.“ Der Rat kann frühestens in seiner nächsten Sitzung im Oktober über den Vorschlag beraten.