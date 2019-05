Am Samstag, 25. Mai 2019, wird der Kurpark in Xanten eröffnet. Ein großes Bürgerfest ist geplant. Das Programm startet um 11 Uhr und endet erst um 22 Uhr. Vereine, Bands, Chöre, Orchester, Solisten und Tanzgruppen zeigen, was sie können, und laden zum Mitmachen ein. Ein Überblick.