Kunstverein Xanten zeigt Werke von Wilfried Düker Eine Ausstellung zum Jubiläum

Auf der anderen Seite der Galerie hängt dagegen ein Bild, das exemplarisch für die Arbeit von Wilfried Düker steht, wie Annette Theyhsen weiter erklärt. Es ist eine Tierdarstellung: Man sieht zwei Pferde in einer Landschaft, ohne genaue Verortung im Raum – sie scheinen in der Luft zu schweben. „Das Hinterfragen von Wahrnehmung und Einordnung findet sich an vielen Stellen in seinem Werk“, erläutert die Kunsthistorikerin. „Brüche in der Realität, die wir sonst verdrängen, führt der Künstler uns wieder vor Augen.“ In der Tierdarstellung gehe es Wilfried Düker aber nicht um die Pferde, sondern um eine Idee zu einem solchen Tier, gespeist vom Wissen, der Erinnerung und von Gesehenem, analysiert die Kunsthistorikerin. Dinge veränderten sich in der Erinnerung, manchmal blieben nur Spuren oder Gedankenfetzen. „Diese ganz subjektiven Erinnerungen sind es, die für Wilfried Düker bildwürdig werden“, sagt Annette Theyhsen. Die Erinnerungen erschienen als Pinselstriche auf der Leinwand. „Sie sind es, die das Anschauen der Arbeiten zu einem Erlebnis werden lassen und unsere eigenen Ideen und Gedanken provozieren.“