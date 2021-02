Kunstprojekt in Xanten : „Corona, du kannst jetzt gehn!“

Xanten Für ein Kunstprojekt in Xanten haben Kinder ihr Corona-Monster gemalt. Dadurch sollen sie einen spielerischen Umgang mit der herausfordernden Situationen lernen. Die ersten Werke sind fertig.

In Xanten gibt es das Kunstprojekt „Mein Corona-Monster und ich“. Kinder malen und basteln dafür Monster aus Papier und Pappmaché, auch Erwachsene können mitmachen. In einer Online-Ausstellung sind die ersten Werke zu sehen.

Dafür bietet Norma Ingenfeld einen Fragebogen an. Er soll den Kindern und Erwachsenen dabei helfen, eine Vorstellung von ihrem Corona-Monster zu bekommen. In dem Fragebogen können sie zum Beispiel aufschreiben, was sie „doof finden an der Corona Zeit“, welche Eigenschaften ihr Corona-Monster hat, was es mag und wo es lebt. Diesen Fragebogen sowie weitere Unterlagen gibt es auf der Internetseite von Norma Ingenfeld.