Kunstausstellung in Xanten : Innen und außen im kunstvollen Einklang

Xanten Bei der Eröffnung der Ausstellung „Slow-Motion“ im Xantener Drei-Giebel-Haus bekamen die Gäste zahlreiche Impulse zur Entschleunigung. Die Kunstobjekte sind bis zum 30. September zu sehen.

Das Mitwirken von zwei sympathischen Moderatorinnen, einer reizenden Tänzerin und drei talentierten Musikern sowie die Präsentation einer Vielzahl von einzigartigen Kunstobjekten, das waren äußerst gute Voraussetzungen für das Gelingen der Eröffnung der Slow-Motion-Ausstellung im Xantener Drei-Giebel-Haus. Bereits frühzeitig musste die Anzahl der im Untergeschoss bereitgestellten Stühle um einige weitere erhöht werden, so viele kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger waren am Samstag zu dem Abendevent gekommen.

Termine Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Drei-Giebel-Hauses bis zum 30. September in der Galerie zu sehen. Mit einem Impulsgespräch am Freitag, 16. September, um 18.30 Uhr, und einem Künstlergespräch am Sonntag, 18. September, um 10.30 Uhr, finden zwei weitere Veranstaltungen unter dem Titel Slow-Motion im Drei-Giebel-Haus statt.

In enger Zusammenarbeit mit den Musikern Ingo Borgardts aus Dinslaken (Klarinette, Klanginstrumente) und Stefan Kranz aus Wesel (Hand-Pan) hatte die Xantener Musical-Darstellerin Aileen-Chantal Rothkegel zwei Tanzaufführungen entwickelt. Bei ihren tänzerischen Darbietungen nutzte Rothkegel die architektonischen Besonderheiten des Drei-Giebel-Hauses geschickt aus und schwebte in ihrem weißen, stilvollen Kleid sowie mit ihrem lieblichen Blick kunstvoll von einem Winkel des Drei-Giebel-Hauses in den anderen.

Die Gäste genossen den Auftakt der Slow-Motion-Reihe. Die aus Wesel stammende, sehr an Kunst interessierte Melanie Scholl, die Ausstellungen auch in anderen deutschen Städten wie Düsseldorf besucht, fühlte sich im Drei-Giebel-Haus am richtigen Ort. „Ich bin begeistert, mit welchen künstlerischen Medien hier Emotionen geweckt werden.“ „Das Slow-Motion-Event war die Verbindung von Kunst, Kultur und Entschleunigung und regte mit vielfältigen Angeboten zur Achtsamkeit ein“, gaben die Initiatorinnen an. „Entschleunigende Impulse während der Moderation stimmten die Besucher ein, sich in besonderer Weise auf die Kunst einzulassen und diese mit allen Sinnen zu genießen.“ Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Drei-Giebel-Hauses bis zum 30. September zu sehen.