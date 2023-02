Kunstausstellung in Xanten Selbst Caesars Macht war vergänglich

Hypothetische Fragen. Aber sie stellen sich in der neuen Kunstausstellung des Vereins Stadtkultur Xanten, die am Sonntag, 26. Februar, 12 Uhr, in der Galerie im Dreigiebelhaus eröffnet wird. Unter dem Titel „Limes 2.23“ zeigen Künstlerinnen und Künstler „neue Artefakte am Niedergermanischen Limes“. Dafür haben sie sich mit den Römern, also der Vergangenheit, aber auch mit uns, also der Gegenwart, auseinandergesetzt. Beides haben sie „mit dem Mittel der Kunst“ betrachtet, weil Kunst das Sehen erweitern könne, schreibt Gudrun Kleffe im Ausstellungskatalog.