Kriminalität in Xanten : Weniger Diebstähle – aber mehr Einbrüche

Zur Illustration mimt ein Mann einen Einbrecher und benutzt ein Brecheisen, um eine gekippte Terrassentür aufzuhebeln. In Xanten wurden im Jahr 2021 deutlich mehr Einbrüche gezählt als in den Vorjahren. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Xanten In Xanten sind der Polizei im Jahr 2021 weniger Straftaten angezeigt worden als 2020. Gleichzeitig lag die Aufklärungsquote über dem Durchschnitt der Vorjahre. Aber es wurde deutlich öfter eingebrochen.

Die gute Nachricht vorweg: In Xanten leben die Menschen vergleichsweise sicher. Das zeigt ein Vergleich mit den umliegenden Kommunen. Ein Überblick, basierend auf der Kriminalitätsstatistik der Kreispolizei Wesel für das Jahr 2021:

Gesamtzahl Im Jahr 2021 erfasste die Polizei in Xanten insgesamt 754 Straftaten. Das waren 171 oder 18 Prozent weniger als in dem Jahr zuvor. Es war auch der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre (die Auswertung der Kriminalitätsstatistik umfasst die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021). Die Aufklärungsquote war gleichzeitig höher als in den vier Jahren davor. Sie lag bei 55,97 Prozent. Also rein rechnerisch wurde mehr als jede zweite Straftat aufgeklärt. In den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 lag die Quote im Durchschnitt bei 50,1 Prozent).

Info Kriminalitätsgefährdung in Alpen am niedrigsten Häufigkeitszahlen Um Städte und Gemeinden miteinander vergleichen zu können, berechnet die Polizei, wie viele Straftaten auf 100.000 Einwohner angezeigt wurden. Das Ergebnis ist die sogenannte Häufigkeitszahl. Vergleich Für Xanten sind es 3503 angezeigte Straftaten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Alpen 3191, Sonsbeck 4074, Rheinberg 3921, Kreis Wesel 5140.

Gewalt 2021 registrierte die Polizei 23 Fälle von Gewaltkriminalität. Der Wert lag damit etwa im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. 78,26 Prozent der Fälle wurden aufgeklärt. In den vier Jahren davor war diese Quote höher gewesen und hatte im Durchschnitt bei knapp 87 Prozent gelegen.

Raub Sechs Raubfälle zählte die Polizei im vergangenen Jahr in Xanten. Das waren deutlich mehr als in früheren Jahren: 2020 waren es nur zwei gewesen, 2019 war es sogar nur ein Fall, genauso wie 2017. Aber es gibt immer wieder Jahre mit mehr Fällen: 2019 waren es fünf gewesen. In diesem Kriminalitätsfeld gibt es also keinen erkennbaren Trend, sondern eher schwankende Zahlen. Eine Aufklärungsquote nannte die Polizei hierzu nicht.

Körperverletzung Darunter fallen schwere und leichte Körperverletzung. Weiter aufgeschlüsselt werden die Zahlen nicht. In Xanten wurden im Jahr 2021 insgesamt 16 Fälle der leichten und schweren Körperverletzung von der Polizei erfasst. 2020 waren es 15 gewesen, 2019 dagegen 21, 2018 sogar 25 und 2017 ebenfalls mehr als 20 Fälle (22). Der Trend geht also nach unten, in den vergangenen fünf Jahren gab es in Xanten weniger Körperverletzungen.

Sexualdelikte Wie anderswo im Kreis Wesel sind auch in Xanten 2021 deutlich mehr Sexualdelikte gezählt worden. Die Fälle stiegen von durchschnittlich 12,25 in den Jahren 2017 bis 2020 auf 42 im vergangenen Jahr. Im gesamten Kreis sind fast doppelt so viele Sexualdelikte gezählt worden (766 statt 389). Nach Angaben der Polizei ist die Bereitschaft, eine Anzeige zu erstatten, gestiegen, nachdem in den vergangenen Jahren mehrere große Missbrauchsfälle bekannt wurden. Es sind also nicht unbedingt mehr Fälle, sondern mehr Fälle werden angezeigt. „Der Teppich ist gelüftet“, erklärte der Leitende Polizeidirektor Rüdiger Kunst bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik. „Es kommt viel mehr ans Tageslicht.“ Die Aufklärungsquote lag 2021 in Xanten bei 95,35 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Jahr seit 2017.

Diebstahl 276 Diebstähle wurden der Polizei 2021 in Xanten gemeldet. Das waren 62 Fälle weniger als 2020 und gut 56 Fälle weniger, als durchschnittlich in den Jahren 2020, 2019, 2018 und 2017 angezeigt worden waren. Tendenziell werden der Polizei also weniger Diebstähle in Xanten gemeldet. 2021 wurden 23,92 Prozent der Fälle aufgeklärt. Die Aufklärungsquote lag damit über dem Durchschnitt der vier Vorjahre, der bei 18,82 Prozent lag.

Einbruch Im Jahr 2021 wurden in Xanten 30 Wohnungseinbrüche gemeldet. 2020 waren es nur 19 gewesen, genauso wie 2018. 2017 waren sogar nur 17 Einbrüche gemeldet worden. 2019 waren es dagegen 28 Fälle. Es gibt also immer wieder Schwankungen, also Jahre mit mehr und Jahre mit weniger Einbrüchen. Aber der kreisweite Trend, wonach die Wohnungseinbrüche um etwa 63 Prozent in den vergangenen sechs Jahren zurückgegangen sind, lässt sich in Xanten noch nicht erkennen. Eine Aufklärungsquote nannte die Polizei für die Stadt nicht.