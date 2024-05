Aktion gegen Schwarzarbeit im Kreis Wesel Zoll überprüft fünf Gastronomiebetriebe

Der Zoll ist am Freitag bei einer Schwerpunktaktion im Kreis Wesel gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Gastronomie vorgegangen. Dabei wurden fünf Gastronomiebetriebe in vier Kommunen überprüft. Nach Information von Augenzeugen gehörte auch ein Restaurant in Sonsbeck dazu. Wie das Hauptzollamt Duisburg auf Nachfrage mitteilt, sind bei den Prüfungen keine Verstöße oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.