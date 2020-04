Kreis Wesel : Zahl der Corona-Fälle steigt auf 254 – 107 sind wieder genesen

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist das Coronavirus mittlerweile bei mehr als 250 Menschen nachgewiesen worden. Viele von ihnen konnten die Quarantäne aber schon wieder verlassen. Die Zahl derjenigen, die als genesen gelten, ist am Mittwoch sogar stärker gestiegen als die Zahl der neuen Infektionen.

Die Zahl der Infektionen ist von Dienstag auf Mittwoch wieder etwas stärker gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete elf neue Fälle. Am Dienstag warnen es sechs gewesen. In der vergangenen Wochen hatte das Gesundheitsamt täglich zwischen 12 und 18 neue Infektionen gemeldet. Allerdings ist nicht klar, wie viele Infektionen möglicherweise noch nicht nachgewiesen sind. In der vergangenen Woche hatten die Abstrichzentren des Kreises nicht arbeiten können, weil die Tests nicht in Labors untersucht werden konnten. Am Montag haben die beiden Diagnosezentren in Moers und Dinslaken wieder mit der Arbeit begonnen.