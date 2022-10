Vor dem Xantener Herbstmarkt : Polizei warnt vor dreisten Taschendieben

Kreis Wesel/Xanten Am Wochenende sind im Kreis Wesel einige größere Veranstaltungen geplant, unter anderem der Herbstmarkt in Xanten. Deshalb warnt die Polizei vor Taschendieben, die jetzt wieder verstärkt auf die Jagd gehen.

Sie mögen Trubel und Gedränge in Städten. In einem solchen „Arbeitsumfeld“ können sie relativ unbemerkt ihre langen Finger ausstrecken.

Der Polizei im Kreis Wesel sind im ersten Halbjahr 2022 bereits 282 Fälle angezeigt worden. 2021 waren es im Vergleich 239. Allein in Moers sei die Anzahl der Taschendiebstähle von 239 Fällen auf 282 Fälle gestiegen. Das sind fast 50 Straftaten mehr als im Vorjahr.

Oft sind die Täter gleich in Gruppen unterwegs. Ein Täter lenkt die Opfer ab, ein Zweiter schnappt sich das Portmonee und der Dritte verschwindet mit der Beute. Opfer werden im Gedränge angerempelt oder unter einem Vorwand abgelenkt: Zum Beispiel weil die Kleidung „aus Versehen“ mit einem Getränk oder Senf beschmutzt wird oder die Täter nach dem Weg fragen.

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Wesel hat deshalb folgende Tipps, um sich vor Langfingern zu schützen: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Smartphones sollte man immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite sein oder man sollte sie sich unter den Arm klemmen.