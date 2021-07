Kreis Wesel will Abriss nicht genehmigt haben : Wieder Diskussion um Sonsbecker Biberdamm

Sonsbeck Womöglich hätte das natürliche Bauwerk der Nager in der Ley nicht vollständig entfernt werden dürfen. Der Kreis Wesel widerspricht jedenfalls der Darstellung des Verbandstechnikers. Die Stauabwehr aus Dammbalken bringt noch nicht den erhofften Effekt.

Die vom Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth errichtete Stauwehr aus Dammbalken sollte die optimale Lösung bringen – sowohl für die Biberfamilie in der Sonsbecker Ley, als auch für die Wasserwirtschaft. Die Nager sollen so vom weiteren Dammbau abgehalten werden. Die Biber jedoch sehen das freilich anders. Bereits in der ersten Nacht nach dem Abriss seines Bauwerks zogen die Tiere unverzüglich einen neuen hoch. So trat das ein, was auch Experten vermutet hatten: Der Biber folgt seinem Instinkt.