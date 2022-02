Kreis Wesel : Weiter Personalmangel in der Gastronomie

Kreis Wesel In der Gastronomie im Kreis Wesel sind wieder genauso viele Stellen offen wie vor beginn der Corona-Pandemie. Aber deutlich weniger Fachkräfte sind arbeitslos gemeldet. Und viele Mitarbeiter haben sich in den Lockdowns Jobs in anderen Branchen gesucht.

Im Kreis Wesel bleibt die Personalsituation in der Gastronomie angespannt. Wie die Agentur für Arbeit auf Anfrage mitteilte, ist die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor stärker als das Personalangebot. Erschwerend komme hinzu, dass manche Mitarbeiter der Gastronomie nicht mehr zur Verfügung stünden, weil sie geringfügig beschäftigt gewesen seien, während der Lockdowns ihre Stelle verloren hätten und mittlerweile in anderen Branchen arbeiten würden, erklärte eine Sprecherin.

Nach Angaben der Arbeitsagentur sind rund 190 Stellen in der Gastronomie im Kreis Wesel offen. Vor drei Jahren, also im Januar 2019, waren es genauso viele. Im Januar 2000, kurz vor Pandemie-Beginn, waren es 248. Bis Januar 2021 sank die Zahl der offenen Stellen auf etwa 100, stieg bis Juni wieder auf 200 und im Herbst 2021 sogar auf 260, bevor sie bis Januar 2022 wieder um etwa 70 sank.

Wie die Arbeitsagentur weiter mitteilte, stehen den 190 offenen Stellen zurzeit lediglich 55 arbeitslos gemeldete Fachkräfte gegenüber: 41 Köche und 14 Servicekräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung. Hinzu kämen noch Hilfskräfte, sie stellten die überwiegende Zahl der Arbeitslosen in der Gastronomie dar, erklärte eine Sprecherin. Rein zahlenmäßig gebe es deshalb in der Branche mehr Menschen ohne Job als offene Stellen. Aber aus verschiedenen Gründen blieben die Jobs unbesetzt: zum Beispiel wegen der fehlenden Qualifikation der Bewerber, wegen gesundheitlicher Gründe, eingeschränkter Arbeitszeit (zum Beispiel nur in Teilzeit am Vormittag möglich) oder fehlender Mobilität.

Ende Januar hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt, dass die Arbeit an Theke und Tresen deutlich attraktiver werde. Durch einen neuen Tarifvertrag, auf den sich die NGG mit dem Arbeitgeberverband Dehoga geeinigt habe, stiegen die Löhne im Mai 2022 auf mindestens 12,50 Euro pro Stunde – 28 Prozent mehr als bislang. Eine weitere Erhöhung sei für Mai 2023 vorgesehen.

