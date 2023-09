Mobilität junger Menschen SPD schlägt Night Mover für den Kreis Wesel vor

Die Politik im Kreis Wesel befasst sich erneut mit der Frage, wie junge Menschen am Wochenende mobil sein können, ohne selbst Auto fahren zu müssen. Die SPD schlägt dafür ein Night-Mover-Modell wie im Kreis Kleve vor. Sie hat deshalb beantragt, dass die Kreisverwaltung dafür ein Konzept entwickeln soll. Darüber entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am 21. September. Vorher, und zwar am 13. September, berät der Ausschuss für Mobilität und Verkehr über den Antrag der SPD.