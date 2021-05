Kreis Wesel äußert sich zur Nager-Debatte an der Sonsbecker Ley : Biberdamm darf weiter abgetragen werden

Kreis Wesel äußert sich zur Nager-Debatte an der Sonsbecker Ley

In der Nacht auf Mittwoch waren die Biber erneut fleißig. Foto: Randolf Vastmans

Sonsbeck Es gilt allerdings die Vorgabe, dass aus dem Bauwerk der Nager in der Ley maximal 25 Zentimeter Material entnommen werden darf. Eine endgültige Lösung zum Verbleib des Tieres gibt’s noch nicht.

Die Biber verbleiben bis auf Weiteres in der Sonsbecker Ley, ihr Damm wird aber weiterhin zurückgebaut. Allerdings dürfen maximal 25 Zentimeter abgetragen werden. Das teilte am frühen Mittwochabend auf Nachfrage der Redaktion die Untere Kreis-Naturschutzbehörde mit. Am Dienstag war fast das komplette Bauwerk der Nager vom Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth (WBV KM) entfernt worden. Der Kreis reagierte jetzt auch auf die Einwände von Anwohnern.