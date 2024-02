Überbrückungshilfen vom Land reichen nicht aus Sonsbeck will Kita-Trägern in Geldnot helfen

Die Gemeinde Sonsbeck zeigt sich dazu bereit, finanziell in die Bresche zu springen, um Defizite von Kindertagesstätten vor Ort abzufangen und somit deren Weiterbetrieb sicherzustellen. Dafür hatte sich der Schulausschuss einstimmig ausgesprochen. Eigentlich liegt es nicht in der Verantwortung der Gemeinde, Kosten von Kitas freier Träger zu übernehmen. Das Geld kommt vom Land. Doch für das Kindergartenjahr 2023/2024 sind die Landesmittel aktuell nicht auskömmlich. „Viele Kitas sind finanziell am Limit oder haben die Grenzen schon überschritten“, verdeutlichte Beate Pauls, die im Rathaus für den Fachbereich Schule verantwortlich ist. In Sonsbeck liegt bereits ein konkreter Antrag vor, die Kita St. Maria Magdalena finanziell zu unterstützen. Doch auch andere Kommunen im Kreis Wesel werden sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sie im Zweifel Mittel für ihre Kitas zur Verfügung stellen können und wollen.