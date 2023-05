Duisburger leitet Kreispolizei Wesel Neuer Polizeichef tritt den Dienst an

Kunst nutzte die Feierstunde zur Übergabe des „Staffelstabes“ an den neuen Abteilungsleiter der Polizei, Ulrich Kühn, und wünschte seinem Nachfolger alles Gute in der neuen Funktion. „Mit Herrn Kühn haben wir Kontinuität und wieder einen sehr erfahren Polizisten an der Spitze der Polizeiabteilung“, sagte Brohl anerkennend. „Es ist gut, dass das Innenministerium für einen nahtlosen Übergang von Rüdiger Kunst auf Ulrich Kühn gesorgt hat“, hob er hervor.