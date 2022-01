Was bei einer Corona-Infektion zu beachten ist : Quarantäne – und jetzt?

Wer infiziert ist, muss sich in Quarantäne begeben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Seit Jahresbeginn haben sich die Quarantäne-Regelungen mehrfach aktualisiert. Viele Menschen sind daher verunsichert, was derzeit gilt. Der Kreis Wesel gibt dazu Hinweise. Wir fassen zusammen, was Isolierte beachten müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arnd Janssen und Beate Wyglenda

Beinahe täglich erreichen die Infektionszahlen neue Rekorde. Am Freitag hatte der Kreis Wesel erneut mehr als 1000 Corona-Infektionen gemeldet. Der Inzidenz-Wert kletterte auf einen Höchststand von 1309,6. Kaum ein Bürger, der nicht im Familien- und Bekanntenkreis eine erkrankte Person kennt. Trotz oft milder Verläufe der Omikron-Variante muss man sich zunehmend mit den Folgen einer Infektion beschäftigen, aber auch damit, was es bei einer häuslichen Quarantäne zu beachten ist.



Ich wurde positiv getestet – was muss ich jetzt tun? Wichtig ist, dass positiv auf Corona getestete Menschen sich sofort in Isolation begeben. Das heißt: Sie müssen zu Hause bleiben und auch dort möglichst alle Kontakte vermeiden. Das gilt grundsätzlich und muss vom Gesundheitsamt nicht extra angeordnet werden. Im Falle eines positiven Selbsttests sollte das Testergebnis schnellstmöglich durch einen aussagekräftigeren PCR-Test oder neuerdings auch einen zertifizierten Schnelltest aus einer offiziellen Teststelle bestätigt werden. Für den Gang zum Hausarzt oder Testzentrum gilt eine Ausnahme von der Quarantänepflicht. Allerdings dürfen auf dem Weg dorthin keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden. Zudem sollte man eine Liste mit allen Kontaktpersonen der vergangenen zwei Tage mitbringen, um diese gegebenenfalls informieren zu können. Einen Termin für einen PCR-Test kann man beim Hausarzt oder beim Testzentrum dann kostenlos bekommen.

Bei einem zertifizierten Schnelltest oder PCR-Test wird der positive Befund vom Labor oder der Teststelle an das Gesundheitsamt übermittelt. In der Wartezeit auf das Ergebnis muss man weiter in Quarantäne bleiben. Dann bekommt man per SMS oder E-Mail einen Link zu einem Online-Formular, das auszufüllen und zurückzusenden ist. Im Anschluss erhält man einen Link, der der Übermittlung der Kontaktpersonen dient. Der Link ist auch zu finden unter

Aber: Da aufgrund der hohen Auslastung der Labore eine Auswertung bis zu zwei Tage dauern kann, sollten schon vorab alle Personen informiert werden, zu denen man in den letzten zwei Tagen vor dem Positiv-Test engen Kontakt hatte. Das gilt insbesondere, wenn der Kontakt in einem schlecht oder nicht belüfteten Raum über einen längeren Zeitraum bestand, oder man – etwa bei einem Gespräch – mehr als zehn Minuten keinen Abstand von eineinhalb Metern eingehalten und keine Masken getragen hat.



Was genau muss ich während der Quarantäne beachten? Man sollte sich möglichst in anderen Räumen als andere Haushaltsmitglieder aufhalten oder gemeinsame Räume zeitlich getrennt nutzen. Berührte Oberflächen und Gegenstände sollten regelmäßig mit Haushaltsreiniger gesäubert werden. Auch häufiges Händewaschen und Lüften gehören zu den Hygiene-Regeln.



Ich habe Krankheitssymptome – woher bekomme ich Hilfe? Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Atembeschwerden oder einem allgemeinen Krankheitsgefühl ist das Kreisgesundheitsamt Wesel (Corona-Telefon 0281 207 4060, montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, oder per E-Mail an bi@kreis-wesel.de) zu informieren. Ist ärztliche Hilfe erforderlich, sollte man zunächst seinen Hausarzt anrufen, der den Patienten übers weitere Vorgehen berät. Außerhalb dessen Sprechzeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar. Dabei sollte man zunächst immer auf die häusliche Isolierung hinweisen. Bei Notfällen wie zum Beispiel akuter Atemnot, sollte man umgehend die Notfallnummer 112 wählen.



Was hilft mir, die Quarantäne zu überstehen? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt, Familienangehörige oder Freunde bei der Beschaffung von Lebensmitteln oder Medikamenten in dieser Zeit um Hilfe zu bitten, die dann am besten einfach nur vor der Tür abgestellt werden sollten. Alternativ können auf Vermittlung des Gesundheitsamtes hin auch ehrenamtliche Helfer in der Gemeinde den Isolierten in dieser Phase unterstützen. Weiterhin empfiehlt die BZgA eine klare Tagesstruktur, körperliche Betätigung mithilfe von Angeboten aus dem Internet, und das Kontakthalten mit Angehörigen und Freuden per Telefon oder anderer Medien.



Wie lange muss ich in Quarantäne bleiben? Die Quarantäne dauert zehn Tage. Ein weiterer Test ist dann nicht nötig. Falls nach zehn Tagen noch Krankheitssymptome vorliegen, ist die Isolierung selbstständig zu verlängern. Wer symptomfrei ist, kann sich nach sieben Tagen mit einem Schnelltest von einer offiziellen Teststelle oder einem negativen PCR-Test aus der Quarantäne freitesten. Der Test darf aber nicht vor dem siebten Tag erfolgen und man sollte bereits 48 Stunden symptomfrei sein. Ist der Test negativ, kann das zuständige Gesundheitsamt die Quarantäne und die der Kontaktpersonen beenden. Der Nachweis ist für mindestens einen Monat aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.



Gilt dasselbe auch für meine Mitbewohner und Kontaktpersonen?

Auch Kontaktpersonen können ihre Quarantäne nach sieben Tagen durch einen offiziellen negativen Schnell- oder PCR-Test beenden, wenn sie keine Symptome haben. Kinder in Kitas sowie Schülerinnen und Schüler können die Quarantänezeit sogar auf fünf Tage verkürzen. Neuerdings sind Kontaktpersonen, auch Mitbewohner, von einer Quarantänepflicht befreit, wenn sie entweder geboostert sind, also insgesamt drei Impfungen erhalten haben; oder geimpft und genesen sind, also eine mittels PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion hatten und davor oder danach mindestens eine Impfung erhalten haben; oder zweimalig geimpft sind und die zweite Impfung mehr als 14 Tage, aber weniger als 90 Tage zurückliegt; oder sie genesen sind, die Infektion mit einem PCR-Test bestätigt wurde und mehr als 27 Tage, aber weniger als 90 Tage zurückliegt. Auch hierbei gilt als Voraussetzung, dass die Kontaktpersonen symptomfrei sind.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Quarantäneregel halte? Die Missachtung der Quarantänepflicht gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Ein vorsätzlicher Verstoß, der zum Ausbruch der Krankheit führt, gilt als Straftat. Dann kann sogar eine Haftstrafe bis zu fünf Jahren drohen.



Was muss ich beim Arbeitgeber einreichen? Ein positiver PCR-Test- beziehungsweise zertifizierter Schnelltest-Nachweis reicht beim Arbeitgeber beziehungsweise an Schulen aus, um als entschuldigt zu gelten. Wird die Quarantäne vorzeitig beendet, muss auch das negative Testergebnis eingereicht werden. Eine Bescheinigung über die Dauer der Quarantäne stellt der Kreis nicht mehr aus. Allerdings kann ein digitales Genesenenzertifikat nach beendeter Quarantäne unter Vorlage des positiven PCR-Testergebnisses bei einer Apotheke ausgestellt oder per Webformular beim Gesundheitsamt angefordert werden. 28 Tage nach Feststellung des positiven Befundes gilt man als genesen.

(aja/beaw)