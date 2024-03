Besuch auf Alttorplatz Landrat setzt Marktgespräche in Sonsbeck fort

Um mit Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen, veranstaltet Kreis Wesels Landrat Ingo Brohl Marktgespräche in allen 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Der nächste Termin findet am Donnerstag, 7. März, von 9 bis 11 Uhr auf dem Alttorplatz in Sonsbeck statt. „Das lebhafte Treiben und die ungezwungenen Unterhaltungen auf den Märkten in unseren kreisangehörigen Kommunen sind für mich eine wunderbare Chance, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich auf die persönlichen Begegnungen und bin gespannt auf viele interessante, herzliche Gespräche in Sonsbeck“, so Ingo Brohl. Landrat Brohl, der auch Leiter der Kreispolizeibehörde Wesel ist, wird begleitet von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Wesel, die ebenfalls für Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.