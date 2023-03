Sinkende Mitgliederzahlen Kreis Weseler Landrat wirbt für Erneuerung der Parteien

Auf der Versammlung der Xantener CDU wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Brohl erzählte bei der Gelegenheit, dass er selbst seit seiner Geburt in der Partei sei. Sein Großvater und Vater hätten sich in Moers in der CDU und auch kommunalpolitisch engagiert. Darüber sei auch zu Hause gesprochen worden. „Wir Kinder haben sehr früh mitbekommen, dass es nicht nur darum geht, was im eigenen Haus los ist, sondern auch darum, was in einer Stadt, in einer Gesellschaft und in einem Land los ist.“