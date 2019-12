Kreistag beschließt Appell : Politik fordert eine attraktivere RB 31

Wesel/Xanten Der Kreistag beklagt eine „jahrelange Vernachlässigung der Infrastruktur“ und richtet einen Appell an Bund, Land und Verkehrsunternehmen.

Der Kreistag fordert einen Ausbau der Zugstrecke zwischen Duisburg und Xanten, auf der die Regionalbahn (RB) 31 fährt. Einen entsprechenden Appell an Bund, Land und die Verkehrsunternehmen verabschiedeten die Kommunalpolitiker mit großer Mehrheit in ihrer jüngsten Sitzung. Sie beklagen einen „massiven Attraktivitätsverlust“ der RB 31 durch „jahrelange Vernachlässigung der Infrastruktur“ und sprechen sich für eine „umfassende Erneuerungs- und Verbesserungungsstrategie“ aus. Außerdem fordern sie den Halbstundentakt auf der gesamten Strecke bis Xanten. Diesen Appell hatte die Grünen-Fraktion eingebracht. Ihr Antrag wurde von CDU, SPD und fast allen anderen Fraktionen unterstützt.

Anlass des Antrags sei die Debatte um Mobilitätskonzepte in der Region, im Kreis und in vielen Städten, sagte Kreistagsmitglied Jürgen Bartsch (Grüne) aus Rheinberg. Damit aber mehr Menschen vom Auto auf Bus oder Bahn umstiegen, müssten die Züge auch zuverlässig fahren. Auf der Strecke der RB 31 hätten die Menschen aber eine andere Erfahrung gemacht. Mit dem Appell wollten die Grünen deshalb an die Bedeutung der Bahnstrecke erinnern – in der Hoffnung, dass die Verantwortlichen in Bund, Land und in den Verkehrsunternehmen irgendwann reagierten. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagte Bartsch.