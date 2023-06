„Risiken oft unterschätzt“ Kommunen im Kreis Wesel warnen vor Baden im Rhein

Rheinberg hat im vergangenen Sommer schon Warnschilder aufgestellt und sie um Erklärungen in arabischer Sprache ergänzt, nachdem 2016 und 2021 zwei junge irakische Männer – die Flüchtlinge lebten in Orsoy – im Rhein ertrunken waren. Auch deswegen liegt Bürgermeister Dietmar Heyde das Thema am Herzen. Er sagte allerdings: „Schilder aufstellen ist das eine, aber das muss flankiert werden durch personalkommunikative Maßnahmen.“ Die Menschen brauchten immer wieder eine persönliche Ansprache. Heyde: „Wenn man sieht, wie viele Menschen am Rhein bis zu den Knien im Wasser stehen oder angeln, ahnt man die Gefahr, in die sie sich begeben.“ Die „beeindruckende“ Tour auf dem Rhein sei auch eine schöne Gelegenheit gewesen, den Einsatzkräften einmal Dankeschön zu sagen, so Heyde.