Aktuelle Statistik : Keine neue Corona-Infektion im Kreis Wesel

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Wesel Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gibt es am Dienstag keine neue Corona-Infektion im Kreis Wesel. Gleichzeitig können weitere Menschen die Quarantäne verlassen, weil sie wieder als genesen gelten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Kreis Wesel ist am Dienstag nicht weiter gestiegen. Das ist erst das zweite Mal seit Mitte März, dass an einem Tag keine neue Infektion gemeldet wurde. Das erste Mal war am Dienstag vor einer Woche gewesen. Am Montag, also nach dem Wochenende, waren neun weitere Infektionen gemeldet worden.

Bisher sind insgesamt 612 Menschen im Kreis Wesel positiv auf das Virus getestet worden. 507 von ihnen gelten wieder als genesen (plus 9 seit Montag). 80 sind im Moment in Quarantäne (minus 9 seit Montag) – von ihnen lebt niemand in Alpen: Die Gemeinde ist weiterhin die einzige Kommune im Kreis Wesel ohne einen aktuellen Corona-Fall. In den vergangenen Wochen sind aber auch 25 Frauen und Männern, die positiv getestet worden waren, gestorben. Der letzte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde am 5. Mai gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt im Kreis Wesel auf einem niedrigen Niveau. Am Dienstag lag sie bei 2,4, also weit entfernt von der 50er-Marke. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass bei einer Inzidenz von über 50 eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf örtlicher oder regionaler Ebene notwendig ist.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden vom Kreis Wesel am Dienstag folgende Zahlen gemeldet (Stand: 26. Mai 2020, 12 Uhr):

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 93, davon genesen: 75. Gestorben: 2.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 35, davon genesen: 31. Gestorben: 1.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 29, davon genesen: 26. Gestorben: 2.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 53, davon genesen: 33. Gestorben: 7.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 114, davon genesen: 89. Gestorben: 4.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 41, davon genesen: 35. Gestorben: 3.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 47, davon genesen: 42.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 38, davon genesen: 30.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 16, davon genesen: 13. Gestorben: 3.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 54, davon genesen: 50.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 52, davon genesen: 48. Gestorben: 1.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 25, davon genesen: 20. Gestorben: 2.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 612, davon genesen: 507, aktuell in Quarantäne: 80. Gestorben: 25.

Quelle: Kreis Wesel. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2019.

(wer)