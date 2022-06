Evangelischer Kirchenkreis Kleve : Wegweisendes bei der Synode in Sonsbeck

Sonsbeck Die Sommersynode des Evangelischen Kirchenkreises Kleve, zu dem auch die Kirchengemeinden Xanten-Mörmter und Sonsbeck gehören, am Samstag, 11. Juni, im Sonsbecker Kastell soll den Weg für eine Ausnahmeregelung ebnen.

Die öffentlich tagende Synode startet um 8.30 Uhr mit einer Andacht von Pfarrer Harry Itrich. Um 10 Uhr beginnt ein Vortrag zu Formen christlicher Spiritualität. Ihn hält Ralf Stolina. Der Pfarrer ist tätig am Seminar für Systemische Theologie an der Universität in Münster und Beauftragter für geistliche Begleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Nach dem Vortrag wird eine geistliche Übung in der naheliegenden ev. Kirche das Thema vertiefen. Die Synode endet am Mittag mit Schlussrunde und Schlussakte im Kastell.