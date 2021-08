Sommermarkt in Sonsbeck : Kreative Landfrauen unterstützen Flutopfer

Sommermarkt in Sonsbeck

Sonsbeck Die Landfrauen Sonsbeck haben bei einem Sommermarkt Selbstgemachtes zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe verkauft. Unterstützt wird eine beschädigte Schule für Kinder mit Förderbedarf.

Die Rheinischen Landfrauen hatten zu einer Spendenaktion unter dem Motto „Landfrauen helfen in der Not“ aufgerufen. Der Ortsverband Sonsbeck wollte sich daran beteiligen und veranstaltete auf dem Hallmannshof einen kleinen Sommermarkt zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe.

Der Verein rief seine Mitglieder kurzfristig auf, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. So manche Dame ließ innerhalb einer Woche Vorbereitungszeit die Nähmaschine surren, nahm eine Säge oder Schere zur Hand oder ließ den Kochlöffel kreisen. Am Ende entstand eine bunte Vielfalt an Selbstgemachtem, das beim Markt angeboten wurde. Zudem wurden Kaffee und selbstgebackener Kuchen gereicht. Für eine Kinderbetreuung war ebenfalls gesorgt. Nach der dreistündigen Aktion kam eine Summe von über 1800 Euro zusammen. Aus der Vereinskasse wurde der Betrag noch ein wenig aufgestockt.