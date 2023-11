Staatssekretär im NRW-Gesundheitsministerium in Sonsbeck zu Gast Welche Ziele die Krankenhausreform hat

Die medizinische Versorgung auf dem Land ist ein ebenso wichtiges wie herausforderndes Thema. Laut Matthias Heidmeier, Staatssekretär im NRW-Gesundheitsministerium, ist die medizinische Versorgung gar ein „Kernbestandteil des Vertrauens der Menschen in die Funktionsfähigkeit der gesellschaftlichen Strukturen“. Er war auf Einladung von Bürgermeisterkandidat Matthias Broeckmann zu Gast in Sonsbeck. In der Senioreneinrichtung Gerebernushaus sprach er mit örtlichen Vertretern aus Politik, Medizin und Pflege über Versorgungssicherheit, telemedizinische Angebote und vor allem über die Krankenhausreform.