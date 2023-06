Schwester Michaela am Xantener Krankenhaus Der „Fels in der Brandung“ wird 90

Als Michael Derksen 1982 ans Krankenhaus kam, habe sie nach und nach Aufgaben an ihn abgeben können, sei aber weiter für das Personal zuständig geblieben, berichtete Schwester Michaela. Zusammen seien sie regelmäßig nach Düsseldorf gefahren, um sich bei der Landesregierung für die weitere Unterstützung des Xantener Krankenhauses einzusetzen. Diese Unterstützung sei auch gekommen, weil in Düsseldorf gesehen worden sei, „dass wir mit dem Herzen dabei sind und dass wir umsetzen, was wir angekündigt haben“. Als „freundschaftlich“ bezeichnete sie die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Michael Derksen, der 2022 nach mehr als 40 Jahren am Krankenhaus in den Ruhestand getreten ist und das Haus an seinen Nachfolger Plum übergeben hat.