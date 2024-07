Behandlung von Oberschenkelhalsbrüchen Prüfer loben Xantens Krankenhaus

Der Medizinische Dienst Niederrhein hat die Behandlung der hüftgelenknahen Femurfraktur, also des Oberschenkelhalsbruches am Sankt-Josef-Hospital in Xanten überprüft. Wie das Krankenhaus mitteilte, haben fünf Gutachter eine ausführliche Untersuchung vorgelegt und darin die „gute Qualität“ der Versorgung bestätigt. „Die Qualitätsanforderungen werden erfüllt“, erklärte Marina Malek-Merkumians, Qualitätsmanagerin des Sankt-Josef-Hospitals Xanten.