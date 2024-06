NRW-Krankenhausreform Diese Leistungen soll Xantens Krankenhaus weiter anbieten dürfen

Das Sankt.-Josef-Hospital in Xanten ist vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium angeschrieben worden, genauso wie die anderen Krankenhäuser in NRW. In den Briefen haben die Kliniken erfahren, welche Behandlungen sie künftig noch anbieten und abrechnen sollen. Das Xantener Krankenhaus erhielt eine erfreuliche Nachricht, wie Marco Plum auf Anfrage unserer Redaktion berichtete. Das gesamte aktuelle Leistungsspektrum im Sankt-Josef-Hospital Xanten sei vom Gesundheitsministerium „vollumfänglich bestätigt“ worden, sagte der Geschäftsführer. „Das ist ein gutes Signal für eine qualitativ hochwertige und zugleich wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in und um Xanten.“ Das Ministerium plane, dem Xantener Krankenhaus folgende Leistungsgruppen zuzuweisen: Innere Medizin, Geriatrie, Chirurgie, Augenheilkunde, Endoprothetik von Knie- und und Hüftgelenken, Revisionsendoprothetik (Knie und Hüfte), Palliativmedizin und die komplexe Intensivmedizin.