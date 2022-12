„Im Sinne unserer Patienten und Mitarbeiter“ Für Besuch in Xantens Krankenhaus ist weiter ein Test nötig

Das Sankt-Josef-Hospital informiert darüber, dass für einen Besuch im Xantener Krankenhaus weiterhin unabhängig vom Immunstatus der Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests obligatorisch ist. Dieser kann an jedem zugelassenen Testzentrum durchgeführt werden. Das am St.-Josef-Hospital ansässige externe Testzentrum steht aber auch allen Besuchern jeweils von 8 bis 18 Uhr und an Neujahr von 11 bis 18 Uhr zur Verfügung.