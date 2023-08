Medizinische Versorgung im Kreis Wesel Landrat fordert Nachbesserung der Krankenhausplanung

Der Kreis Wesel fordert Nachbesserungen an der Krankenhausplanung des Landes NRW für die Region, da er die Situation vor Ort nicht ausreichend berücksichtigt sieht. In einer Stellungnahme an die Bezirksregierung nennt Landrat Ingo Brohl (CDU) mehrere Punkte und bittet am Ende des dreiseitigen Schreibens „um Berücksichtigung im weiteren Verfahren“. Mit der Stellungnahme befasst sich der zuständige Fachausschuss des Kreises Wesel in seiner nächsten Sitzung am Montag, 4. September. Deshalb steht sie im Kreistagsinformationssystem.