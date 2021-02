Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch in der Alpener Kräutergärtnerei : Nur gegen Corona ist kein Kraut gewachsen

Noch ist Vorsaison: Reinhard Schenkendorf hält in einem seiner Gewächshäuser in Bönning-Rill eine Marien-Distel und Oliven-Kraut in seinen Händen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Bönning-Rill Manches Kraut stärkt die eigenen Abwehrkräfte. Die Kräutergärtnerei Schenkendorf in Bönning-Rill spürt in der Pandemie ein wachsendes Interesse an ihren Pflänzchen. Manche kann man schon im Zimmergewächshaus vorziehen. Auf was man sonst noch achten muss.