Xanten verfolgt Versuch in Soest : Wie ein Mann die Krähen vertreiben will

Ali Al Massry sagt, er könne die Krähen umsiedeln – mit Hilfe ihrer eigenen Laute, die er vorher aufnehme und dann über Lautsprecher abspiele. Foto: Stadt Soest

Xanten Xanten teilt mit Soest ein Problem: Krähen. Und beide Städte konnten bisher wenig gegen sie ausrichten. Die Stadt im Sauerland versucht es nun mit Lautsprechern. Am Niederrhein wird das aufmerksam verfolgt.

Die Stadt Xanten hat angekündigt, dass sie weiter versuchen will, die Krähen aus der Innenstadt zu vertreiben. Schätzungsweise nisten dort Hunderte der Vögel. Bürger beklagen sich über den Kot und die Lärmbelästigung. Allerdings steht die Saatkrähe unter Schutz. Die Untere Naturschutzbehörde untersagte deshalb schon mehrmals, die Bäume zu beschneiden oder Nester zu entfernen. Daher wird im Rathaus aufmerksam verfolgt, was die Stadt Soest ausprobiert – in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde.

Was hat Soest gegen die Krähen unternommen? Die Stadt hat versucht, eine Krähenkolonie innerhalb des Stadtgebietes dauerhaft umzusiedeln, indem sie am Nistplatz der Vögel mehrere Lautsprecher aufstellen ließ, aus denen Warngeräusche kamen. Diese Laute stammten von den Krähen selbst und waren vorher aufgenommen worden. Dadurch sollten die Vögel vergrault werden. Gleichzeitig hat sie an einem anderen Standort über Lautsprecher Lockgeräusche abspielen lassen – auch diese Laute der Vögel waren vorher aufgenommen worden. Dadurch sollten die Krähen dazu gebracht werden, sich dort anzusiedeln.

Warum wurde diese Methode gewählt? Soest leidet nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten unter einer hohen Anzahl von Krähen in der Stadt. Demnach gibt es dort rund 1600 Brutpaare, das seien rund zehn Prozent der Population von ganz NRW, berichtet Stadtsprecher Thorsten Bottin (zum Vergleich: 2017 wurden in Xanten 480 Brutpaare gezählt). Allerdings sei die Saatkrähe eine besonders geschützte Tierart. Deshalb dürfe keine Maßnahmen ergriffen werden, die die Vögel verletzten, töteten oder die Population in der Stadt gefährdeten. Es sei nur erlaubt, das Nisten in hygienisch besonders sensiblen Bereichen zu verhindern, zum Beispiel in unmittelbarer Nähe zur Gastronomie. Deshalb lasse die Kommune in jedem Winter alte Nester oder Nestfragmente aus Baumkronen an ausgewählten Standorten entfernen, bevor die Brutzeit der Krähen beginne. An anderen Stellen in der Stadt dürfe sie das aber nicht.

Von wem stammt die Idee mit den Lautsprechern? Von Ali Al Massry, einem Mann aus dem Libanon, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt. In seiner früheren Heimat habe er Vögel gejagt und sie dafür geradezu studiert, berichtet Andrea Pietz, die mit ihm zusammenarbeitet. Sie nennt Al Massry einen Vogelversteher. Für die Vergrämung in Soest habe er die Geräusche der Krähenkolonie aufgenommen, um sie später über die Lautsprecher abzuspielen. Er könne die Laute der Vögel unterscheiden und wisse, wann sie einander warnen oder herbeirufen.

Wie wurde die Idee umgesetzt? Der Versuch lief über mehrere Wochen im Februar und März. Die Geräusche wurden täglich zweimal jeweils zwei bis acht Stunden abgespielt, zwischen 6 und 11.30 Uhr und 15.30 und 18 Uhr, um auf die Ruhezeiten der Anlieger Rücksicht zu nehmen. Der alte und der neue Standort lagen rund 1400 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Die Warnlaute hätten den Krähen signalisiert, dass ihnen dort Gefahr droht und sie besser davon fliegen, erklärte Pietz. Die Lockrufe wiederum hätten bedeutet, dass die Vögel sich dort niederlassen können und Futter finden werden.

Was sagte die Untere Naturschutzbehörde dazu? Nach Angaben der Stadt Soest war der Versuch mit der Unterem Naturschutzbehörde abgestimmt. Eine naturschutzrechtliche Genehmigung für das Abspielen von Lock- und Warnrufen außerhalb der Brutzeit sei nicht erforderlich, erklärte Stadtsprecher Bottin. Ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde sei vor Ort gewesen und habe sich alles angesehen, sagte Pietz. Anfang April, zum Beginn der Brutzeit, seien die Lautsprecher ausgeschaltet worden, so wie es die Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen hätten, erklärte Bottin.

Welchen Erfolg hatte die Umsiedlung? Die Stadt Soest spricht von einem Versuch, der „nur teilweise erfolgreich“ gelaufen sei. „Die Saatkrähen haben keine Nester mehr in unmittelbarer Nähe der Lautsprecher gebaut, aus denen heraus die Warnlaute abgespielt wurde“, berichtete Olaf Steinbicker, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung. Es seien 70 Nester weniger gezählt worden. Allerdings hätten die Vögel den Ersatzstandort nicht angenommen. Stattdessen seien sie in andere Bäume in der Nähe ausgewichen, und nachdem die Lautsprecher ausgeschaltet wurden, seien sie auch wieder in die Bäume zurückgekehrt, in denen die Lautsprecher gehangen hatten. Aber es gebe „einen kleinen Hoffnungsschimmer“. Die Zahl der Brutpaare sei im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Es handle sich aber erst um ein Zwischenergebnis, erklärte Stadtsprecher Bottin. Im Juni solle ein Abschlussbericht vorgelegt werden. Dann werde die Politik entscheiden, ob die Vergrämung mit Lautsprechern fortgesetzt werde.