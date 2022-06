Vergrämung der Vögel : Xanten sieht Erfolg gegen die Krähen

An fünf Standorten im Xantener Stadtgebiet hatten DBX-Mitarbeiter immer wieder die Nester der Krähen entfernt – mit Erfolg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten An fünf Standorten in Xanten wurden die Krähen im Frühjahr am Nestbau gehindert. Diese Maßnahme sei erfolgreich gewesen, sagt der städtische Dienstleistungsbetrieb.

Die Stadt Xanten ist mit dem Ergebnis der Krähen-Vergrämung in diesem Frühjahr zufrieden. An den Standorten, an denen gegen die Vögel vorgegangen wurde, hätten diese auch nicht gebrütet, sagte Christian Schmitz vom Dienstleistungsbetrieb (DBX). Die Maßnahme werde deshalb als „außerordentlich zufriedenstellend und erfolgreich bewertet“.

Der Kreis Wesel hatte Xanten erlaubt, im Frühjahr an fünf Standorten im Stadtgebiet die geschützten Vögel zu vertreiben. Es handelte sich um Bäume, die an Kindergärten, Schulen oder Spielplätzen stehen. Die Beeinträchtigungen für den Menschen durch Kot und Lärm der Vögel wurden von der Unteren Naturschutzbehörde als größer eingestuft als der Schutz der Krähen. Der DBX hatte deshalb bis April immer wieder die Nester, die die Vögel in den Bäumen bauten, entfernen dürfen.

Allerdings war die Vergrämung der Krähen sehr aufwendig. Mitarbeiter des DBX fuhren wochenlang immer wieder zu den Standorten und entfernten die Nester, die von den Vögeln immer wieder neu gebaut wurden. Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) schlug deshalb vor, dass eine Alternative geprüft wird. Dafür verwies sie auf die Stadt Emmerich, die Sprinkleranlagen aufgestellt hat, um die Krähen mit Wasser zu vertreiben. Allerdings habe sie das nur an zwei Bäumen gemacht, daher sei es nicht repräsentativ und werde vom Kreis Kleve auch nur geduldet, erklärte der DBX. Der Kreis Wesel halte diese Maßnahme dagegen nicht für genehmigungsfähig. Außerdem sei der Aufwand enorm, technisch sei es auch nicht überall umsetzbar. Fox habe den Vorschlag nur gemacht, um dem DBX die Arbeit zu erleichtern, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Strenk. Wenn die Wasser-Vergrämung nicht genehmigungsfähig sei, komme es zurzeit nicht infrage.

(wer)