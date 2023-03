Vergrämung der Vögel an fünf Standorten Xanten sieht Erfolg gegen die Krähen

Xantens Maßnahmen gegen die Krähen an fünf Standorten im Stadtgebiet sind bisher erfolgreich. Wie der Dienstleistungsbetrieb (DBX) mitteilte, mussten in diesem Jahr erst fünf Nester entfernt werden – mehr waren von den Vögeln dort nicht gebaut worden. 2022 waren es insgesamt 184 Nester an den fünf Standorten gewesen.