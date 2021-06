Krähen in Xanten : DBX will weitere Mülleimer mit Dach aufstellen

Xanten In Xanten ersetzt der städtische Dienstleistungsbetrieb weitere Mülleimer durch Behälter mit Dach. Mehrere zehntausend Euro wurden und werden dafür ausgegeben, damit Krähen weniger Futter finden. Aber Anwohner berichten, dass die Vögel trotzdem an den Müll herankommen.

Wegen der vielen Krähen in Xanten sollen weitere offene Mülleimer im Stadtgebiet durch überdachte Modelle ausgetauscht werden. Dafür seien in diesem Jahr weitere 20.000 Euro vorgesehen, kündigte der Dienstleistungsbetrieb (DBX) an. Um alle Standorte mit Müllbehältern inklusive Deckel auszustatten, sei eine weitere Anschaffung im Jahr 2022 geplant. Der DBX-Verwaltungsrat berät darüber in seiner Sitzung am 29. Juni.