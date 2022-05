dArtagnan-Konzert auf dem Siegfriedspektakel : „Wir freuen uns auf Xanten!“

Die Band dArtagnan tritt am 26. Mai in Xanten auf. Foto: Nikolaj Georgiew

Xanten Am ersten Abend des Siegfriedspektakels in Xanten tritt die Folk-Rock-Band dArtagnan auf. Sie will auch schon Stücke des neuen Albums spielen, das erst im Herbst erscheint. Ein Interview mit Bandmitglied Tim Bernard.

War dArtagnan schon einmal in Xanten?

Tim Bernard Wir waren tatsächlich schon einmal in Xanten, das war 2016 auf der WDR4-Sommertour! Das war damals einer der ersten Shows von dArtagnan überhaupt.

Infos Das Programm des Siegfriedspektakels 2022 in Xanten

Wie lang bleibt die Band in Xanten? Bleibt Zeit, um sich das Siegfriedspektakel oder die Stadt anzusehen?

Tim Bernard Wir kommen früh an und bleiben den ganzen Tag, zwischen Soundcheck und Show werden wir sicherlich die Gelegenheit ergreifen und uns ein wenig umsehen!

Unterscheidet sich der Auftritt auf einem Mittelaltermarkt wie dem Siegfriedspektakel von einem normalen Konzert?

Tim Bernard Ja, definitiv, es gibt hier ja viel mehr zu sehen und zu erleben als beispielsweise bei einem Club-Konzert! Zumal die auch meistens leider in einem Industriegebiet stehen. Bei so einem Mittelaltermarkt ergreifen wir dann schonmal die Chance, einen Bogen in die Hand zu nehmen oder ein frisch gezapftes Bier an einem Stand zu trinken.

So schön war das Siegfriedspektakel 2019 in Xanten

Info Im Oktober erscheint das fünfte Album der Band Hintergrund Die deutsche Folk-Rock-Band dArtagnan wurde 2015 gegründet. Das erste Album erschien 2016. Drei weitere folgten. Im Oktober erscheint das neue Album „Felsenfest“. Die Band besteht aus Ben Metzner, Tim Bernard und Gustavo Strauss. Siegfriedspektakel Der Mittelaltermarkt geht von Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai 2022. Es wird täglich ein Programm geboten. Das Konzert von dArtagnan findet am Donnerstag, 26. Mai, statt. Es beginnt um 20.30 Uhr.

2022 stehen viele Termine an. Das war in den vergangenen zwei Jahre nicht möglich. Wie fühlt es sich an, wieder vor Fans auftreten zu können, so viel unterwegs zu sein?

Tim Bernard Es ist einfach nur fantastisch! Wie die ersten Sonnenstrahlen nach einem sehr, sehr langen harten kalten Winter. Jeder von uns ist sehr dankbar endlich wieder unsere Musik-Live auf der Bühne spielen zu dürfen und die freudestrahlenden Gesichter der Zuschauer zu sehen. Das kann einem das Internet nicht bieten, hier sieht man ja „nur“ Likes und Herzen.

Im Herbst kommt ein neues Album, mehrere Alben sind seit 2016 schon erschienen. Was wird dArtaganan am 26. Mai in Xanten spielen? Ein Best-of der vergangenen Jahre oder vor allem Lieder von Feuer & Flamme?

Tim Bernard Ja, am 28. Oktober diesen Jahres kommt unsere neueste Scheibe Felsenfest auf den Markt! Auch hiervon wird es schon etwas zu hören geben! Wir spielen natürlich einen bunten Mix aus allen Platten, es sind auch viele Lieder von Feuer & Flamme dabei! Wir freuen uns auf Xanten!

