Phil Vetter tritt in Xanten auf : „Als Künstler machen wir weiter, egal wie schlecht es uns geht“

Der Singer-Songwriter Phil Vetter (Jahrgang 1971) macht seit vielen Jahren Musik und hat mehrere Alben veröffentlicht. Der Auftritt am Samstag in Xanten beginnt um 20 Uhr. Foto: Phil Vetter

Xanten Der Singer-Songwriter Phil Vetter tritt am Samstag in Xanten auf. Es ist sein erstes Konzert seit der Corona-Krise. Er geht mit gemischten Gefühlen in den Abend: Seine Vorfreude mischt sich mit Vorsicht. Ein Gespräch über Auftritte, Einnahmen und Spotify.

Als Phil Vetter zuletzt in Xanten auftrat, hatte die Corona-Pandemie noch nicht begonnen. Seitdem sind sechs Monate vergangen. Am Samstag, 1. August, gibt der Singer-Songwriter ab 20 Uhr wieder ein Konzert im Café Glüxpilz. Ein Sommerabend mit leichter Begleitmusik soll es werden. Der Vorverkauf läuft, bis zu 50 Karten werden angeboten, eventuell gibt es eine Abendkasse.

Herr Vetter, Ist Xanten Ihr erster Auftritt seit der Corona-Krise?

Phil Vetter Wir hatten tatsächlich kein offizielles Konzert mehr seit der Corona-Zeit. Für Ende März war noch ein Auftritt im Karo in Wesel geplant, aber der wurde abgesagt. Später hatten wir einen eher privaten Auftritt im Yachthafen in Wesel. Der Auftritt am Samstag in Xanten wird das erste richtige Konzert wieder sein.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in den Samstag?

Vetter Zum einen freue ich mich, zum anderen bin ich skeptisch, weil ich ein großer Befürworter davon bin, die Corona-Beschränkungen langsam zu lockern. Ich hoffe, dass die Hygiene-Standards eingehalten werden und dass nicht zu viele Menschen kommen – dass ich mir das einmal wünschen würde, hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können. Aber es soll nicht zu eng werden. Deshalb soll das Konzert nicht in einem geschlossenen Raum stattfinden, sondern wir wollen auch die Straße vorm Café einbeziehen.

Für einen Musiker muss es schwer sein, so lange nicht auftreten zu können.

Vetter Auftritte sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für einen Künstler, der Musik professionell macht und davon lebt. Das Tonträgergeschäft ist uns in den vergangenen Jahrzehnten völlig entglitten. Man kann seine Sachen natürlich alle dem Internet zur Verfügung stellen, aber damit kann man nur verschwindend geringe Beträge einnehmen, wenn man nicht gerade die Massen erreicht.

Wie sind Sie dann über die Runden gekommen?

Vetter Ich habe direkt angefangen, Alternativen zu suchen, und habe Streamings gemacht...

...Sie haben also Konzerte über Facebook oder Youtube gegeben...

Vetter Anfangs war die Spendenbereitschaft der Leute dafür auch relativ hoch, aber sie hat schnell abgenommen. Deshalb habe ich für mich persönlich, für den Moment auch wieder etwas Abstand von Streamings genommen. Zum Glück habe ich ein bisschen staatliche Unterstützung erhalten. Damit komme ich noch über die Runden.

Haben Sie nach Xanten weitere Auftritte?

Vetter Ja, zum Beispiel auf dem Wesel Kulturgenuss am Freitag, 11. September. Im November sind auch einige Konzerte in Bayern geplant. Wenn die Termine denn stattfinden, man weiß es derzeit ja noch nicht. Ich bin gerade dabei, meine neue Tournee zu buchen, wegen der Corona-Pandemie konnte man vorher nichts machen.

Haben Sie die Zeit in einem Song verarbeitet?

Vetter Im April habe ich einen Song veröffentlicht, der heißt „Schöne aus dem Prekariat“. Der hat sehr gut in die Zeit gepasst. Die Botschaft ist, dass wir als Künstler weitermachen, egal wie schlecht es uns geht. Wir geben den Leuten auch dann noch unsere Kunst, wenn sie nicht bereit sind, etwas dafür zu bezahlen. Zum Glück sind wir so.

Warum ist es ein Glück?