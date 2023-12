Open-Air-Konzert an der Südsee Michael Schulte kommt nach Xanten

Michael Schulte wurde 1990 in Eckernförde geboren. 2012 wurde er in der Castingshow The Voice of Germany Dritter. 2018 vertrat er Deutschland beim Eurovision Song Contest und belegte mit dem Lied „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz. In seiner Karriere hat er bisher sieben Alben veröffentlicht. Zuletzt erschien im September „Remember me“. Auf seiner Tournee zum neuen Album macht er auch in Xanten Station.