Konzert in Xanten : Glam Bam holt die Siebziger zurück

ENNI Night of the Bands, Glam Bam im Ritumenti. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Xanten Glam Bam machen am Samstagabend aus dem Naturbad Xantener Südsee eine glitzernde Party-Area. Und weil es die Gruppe seit 20 Jahren gibt, ist der Eintritt frei.

Es war die Zeit, als Vati noch orange Nyltesthemden mit XXL-Kragen und Schlaghosen trug und seine Koteletten so breit waren wie die schwarzen Rallye-Streifen auf seinem quietschgelben Opel Ascona. Und Mutti ließ das Jinglers-Glöckchen an der Jeans bimmeln und die Plateauschuhe klackern, während sie bunte Prilblumen auf die Küchenfliesen klebte. Beide zusammen legten in zärtlicher Zweisamkeit die neue Sweet-Single „Fox on the run“ auf den Dual-Plattenspieler, sangen lauthals mit und schnitten dabei den Brian-Connolly-Starschnitt aus der neuen Ausgabe der Bravo. Das waren die Siebziger! Schrill, bunt, verrückt und komplett aus Plastik. Alles nach der Devise: Selbst meine Schwester ist aus Polyester.