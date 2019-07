Kirchenchöre geben gemeinsames Konzert : 300 Stimmen erfüllen den Xantener Dom

Xanten Mehrere Kirchenchöre des Bistums Münster trafen sich für ein gemeinsames Konzert.

In einer „Auffrischung“ wurden zunächst die Chorstücke des letztjährigen Katholikentages in Münster in Erinnerung gerufen. Damals war der Gottesdienst von mehr als 4000 Sängern auf dem Domplatz eröffnet worden. In Xanten gestalteten die Sänger nach der Probe eine Abendmesse und Eucharistiefeier mit Weihbischof Rolf Lohmann mit. Die Sänger hatten sich dabei in drei Blöcken positioniert, sodass die zahlreichen Besucher eingerahmt den stimmgewaltigen Chorgesang erleben konnten.