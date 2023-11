Konzert im Kastell Auf Sonsbecks Bühne wird der Advent gerockt

Von wegen „stille Nacht“. In Sonsbeck wird die Vorweihnachtszeit laut, schrill, mit dröhnenden Gitarren und ordentlich Bass gefeiert. Erneut konnte der Verein Sonkult international bekannte Musiker für eine Advent­show im Kastell gewinnen. Und diesmal heißt das Motto der Profis rund um Musikproduzent Martin Engelien: „Rockin’ X-MAS“. Von Johann Sebastian Bachs „Ave Maria“ bis hin zu Miley Cyrus‘ „Rockin‘ around the Christmas Tree“ gibt es am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr Weihnachtssongs und Hits aus der Rock- und Pop-Geschichte im neuen Gewand auf die Ohren.