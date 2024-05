Waldkonzert des Hegerings Sonsbeck Ein Hauch von Hollywood im Tüschenwald

Kuckuck und Waldkäuzchen dürften sich vielleicht etwas gewundert haben. Die zahlreichen Besucher waren jedenfalls begeistert. Der Hegering Sonsbeck lud an den Teichen am Forsthaus Hasenacker in Labbeck wieder zu seinem traditionellen Waldkonzert ein. Doch neben Signalen und Märschen gaben die Jagdhornbläser diesmal auch einen Hauch Hollywoods zum Besten.